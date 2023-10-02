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Італія готова долучитися до відбудови Одещини після російських обстрілів

Італія готова взяти патронат у відновленні Одеси та Одеської області.

Італія готова долучитися до відбудови Одещини після російських обстрілів
Фото: ТГ-канал Дениса Шмигаля

Італія візьме Одесу й область під свій патронат у відновленні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрем’єр-міністра – міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні було обговорено всі потреба Одеси та Одеської області у відновленні після російських обстрілів.

"Під час нашої зустрічі обговорили потреби у відновленні. Вітаємо початок роботи представництва Confindustria в Україні та готовність Італійського агентства експортного страхування надавати фінансові гарантії італійським компаніям. Цінуємо активну позицію уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України", – зазначив прем'єр-міністр України.

Шмигаль також повідомив, що подякував Італії за військову, гуманітарну та санкційну підтримку.

 "Очікуємо ухвалення 12-го пакету санкцій, який має бути спрямований на унеможливлення постачання в росію західної високотехнологічної комплектації. Високо цінуємо послідовну підтримку з боку італійського уряду й народу в нашій боротьбі з російським агресором за свободу, демократію, за право бути повноправною частиною ЄС і НАТО", – написав Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла допомогти Україні з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому росіяни вдарили ракетою в ніч на 23 липня.

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