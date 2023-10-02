Нобелівську премію з медицини отримали вчені, які створили технологію для антиковідних вакцин

Нобелівську премію з фізіології та медицини присуджено двом вченим, які розробили технологію, що привела до створення мРНК-вакцин проти Covid.

Про це пише BBC.

Біохіміки та доктори Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсман (США) розділять премію.

Ця технологія була експериментальною до пандемії, але зараз її використовують мільйони людей у всьому світі. Вона лягла в основу вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna.

Та сама технологія мРНК зараз досліджується для інших захворювань і навіть раку.

Фото: EPA/UPG Біохімік Каталін Каріко (Угорщина)

Фото: EPA/UPG Біохімік Дрю Вайсман (США)

Нагадаємо, Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями".