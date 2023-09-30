СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
СБУ і ДБР викрили командування і диверсантів спецназу РФ, причетних до вибухів на складах боєприпасів в Україні та Чехії
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, – ОВА
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
​"Сили оборони України в замісах із 2014-го": Маляр на прощання показала символічний ролик про ЗСУ
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни планують припинити надання медпослуг українцям на окупованих територіях

Москва продовжує політику шантажу, заявили у ЦНС.

Росіяни планують припинити надання медпослуг українцям на окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

Із 2024 року окупанти планують обслуговувати українців, які не мають медстрахування, у лікарнях на тимчасово окупованих територіях як іноземців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

 А отримати поліс можна лише за наявності паспорта РФ.

"Москва продовжує політику шантажу, аби змусити українців отримувати паспорт РФ. Так, окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як іноземців. Тобто українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги, крім екстреної допомоги. Отримати поліс у РФ можна лише за наявності червоної макулатури (паспорт РФ - ред). Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство ізольованої країни-терориста", - йдеться в повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше у ЦНС повідомили, що окупанти відчувають значний кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях через небажання місцевих співпрацювати з ними. Зокрема окупанти не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, відтак місцеве населення позбавлене можливості отримувати медичні послуги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies