Росіяни планують припинити надання медпослуг українцям на окупованих територіях

Із 2024 року окупанти планують обслуговувати українців, які не мають медстрахування, у лікарнях на тимчасово окупованих територіях як іноземців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

А отримати поліс можна лише за наявності паспорта РФ.

"Москва продовжує політику шантажу, аби змусити українців отримувати паспорт РФ. Так, окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як іноземців. Тобто українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги, крім екстреної допомоги. Отримати поліс у РФ можна лише за наявності червоної макулатури (паспорт РФ - ред). Саме це і є головною причиною нововведень, адже українці не поспішають отримувати громадянство ізольованої країни-терориста", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ЦНС повідомили, що окупанти відчувають значний кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях через небажання місцевих співпрацювати з ними. Зокрема окупанти не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, відтак місцеве населення позбавлене можливості отримувати медичні послуги.