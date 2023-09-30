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За тиждень спецпризначенці СБУ знищили сім танків

Також знищено близько 70 російських окупантів.

За тиждень спецпризначенці СБУ знищили сім танків
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За допомогою ударних дронів Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України за останній тиждень знищив десятки одиниць російської бронетехніки, особового складу та зброї.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Спецпризначенці за допомогою ударних дронів позбавили росіян:

  • 7 танків
  • 5 ББМ
  • 7 артилерійських систем
  • 1 системи ППО
  • 6 систем радіоелектронної боротьби та розвідки
  • 29 одиниць автомобільної техніки
  • 7 вогневих позицій
  • 28 фортифікаційних споруд та 1 складу з боєкомплектом.

А також ліквідували близько 70 російських окупантів.

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Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів.

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