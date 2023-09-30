З початку вторгнення Росія втратила понад 278 тисяч військових

Також Сили оборони ліквідували 4691 танк окупантів.

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З 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони ліквідували 4 танки Росії (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).

Інші втрати:

РСЗВ – 796 (+2) од,

засоби ППО ‒ 537 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Нагадаємо, бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3.