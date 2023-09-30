З початку вторгнення Росія втратила понад 278 тисяч військових

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також Сили оборони ліквідували 4 танки Росії (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).
Інші втрати:
- РСЗВ – 796 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Нагадаємо, бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3.