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З початку вторгнення Росія втратила понад 278 тисяч військових

Також Сили оборони ліквідували 4691 танк окупантів.

З початку вторгнення Росія втратила понад 278 тисяч військових
Фото: скрін відео

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила 278 130 військових. За останню добу окупанти позбулися 470 солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони ліквідували 4 танки Росії (загалом 4691), 12 бойових броньованих машин (8984) та 38 артилерійських систем (6447).

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Інші втрати:

  • РСЗВ – 796 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Нагадаємо, бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3

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