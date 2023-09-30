На півдні Сили оборони знищили 30 дронів ворога

Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. ЗСУ ліквідували 30 ударних безпілотників РФ.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

З кримського мису Чауда безпілотники “Shahed-131/136” були спрямовані переважно по південних регіонах.

На Вінниччині знищено 20 дронів, 6 – на Одещині й 4 – на Миколаївщині.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа.

“Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї вночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами. Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток. Є поранений.