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На півдні Сили оборони знищили 30 дронів ворога

Є влучання в об'єкт інфраструктури.

На півдні Сили оборони знищили 30 дронів ворога
Фото: ОК "Південь"

Вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. ЗСУ ліквідували 30 ударних безпілотників РФ.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

З кримського мису Чауда безпілотники “Shahed-131/136” були спрямовані переважно по південних регіонах. 

На Вінниччині знищено 20 дронів, 6 – на Одещині й 4 – на Миколаївщині.

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Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. 

“Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема”, − йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, цієї вночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині ракетами. Пошкоджено автостоянку з двадцятими автомобілями та гуртожиток. Є поранений.

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