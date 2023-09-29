Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами

Люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді двома дронами-камікадзе та завдали кілька ударів з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, бійці ДСНС ліквідували пожежу. Загалом обстрілом було пошкоджено чотири оселі. Також були побиті комунальне підприємство, лінія електропередач, газопровід.

Крім того від обстрілів загорілася суха трава, цю пожежу також ліквідували.

Люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:40 російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона. Внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування.