Єрмак про налагодження роботи з країнами Глобального Півдня: Виправляємо те, чого не робили 30 років

Глава ОПУ зазначив, що не всі держави готові публічно говорити про свою співпрацю з Україною.

Україна нині налагоджує роботу з державами Глобального Півдня, чого не робила останні 30 років.

Про це на зустріч з журналістами заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми працюємо зі всіма... В нас була гарна зустріч з президентом Чилі. Ми сьогодні виправляємо те, чого не робили 30 років... Але це треба зробити дуже швидко. На жаль, ніхто не ставив питання, чому незалежна країна, яка дійсно потужна і так далі, 30 років не думала про те, як себе представляти в Африці, в Латинській Америці, в Азії",- сказав глава ОПУ.

Єрмак додав, що "багато чого робиться не публічно" оскільки в низки держав "дуже велика історія взаємодій з Радянським Союзом".

"В когось є якісь застереження. Хтось не хоче, щоб про це знали", - сказав глава Офісу Президента.

Нагадаємо, нещодавно Президент Зеленський провів низку нових двосторонніх зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, уперше зустрівся із бразильським колегою Лулою да Сілвою. Також уперше Зеленський зустрівся із президентом Чилі Габріелем Боричем.