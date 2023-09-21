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Зеленський уперше зустрівся із президентами Бразилії і Чилі та обговорив ППО для Одеської області з Шольцом

Також із головою Єврокомісії, президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Республіки Болгарія Марією Габріель обговорили експорт зерна. 

Зеленський уперше зустрівся із президентами Бразилії і Чилі та обговорив ППО для Одеської області з Шольцом
Зеленський і Шольц
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів низку нових двосторонніх зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, уперше зустрівся із бразильським колегою Лулою да Сілвою

Український президент назвав переговори відвертими та конструктивними. Про це він написав у Telegram.

"Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру", – зазначив президент. 

Також уперше Зеленський зустрівся із президентом Чилі Габріелем Боричем, якому подякував за послідовну підтримку України на міжнародних майданчиках, зокрема в межах Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

"Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський і Борич обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.Крім того, Президент України акцентував на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

переговори президент України та Чилі
Фото: Офіс президента
переговори президент України та Чилі

Із канцлером Німеччини Олафом Шольцом Зеленський обговорив потреби Сил оборони. Зеленський підкреслив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Також президент провів багатосторонню зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Республіки Болгарія Марією Габріель.

"Переговори в такому форматі були насамперед присвячені питанню збереження принципу єдиного ринку та вільному доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу", – повідомивли в Офісі президента. 

Спільно з Президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту м. Констанца та річкового транспорту на Дунаї.

Експорт зерна наземним шляхом через країн-сусідів залишається однією з найважливіших тем під час візиту президента до Нью-Йорка. Зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою з цього питання скасувалася. Дуда пояснив це щільним графіком.

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