У попередні роки Тойво Клаар був залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном.

У зв’язку з останніми подіями у Нагірному Карабасі Європейський Союз відправляє на Кавказ свого спецпредставника.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"З огляду на військову операцію Азербайджану проти вірмен у Карабаху, я вирішив відправити у регіон спецпредставника ЄС Тойво Клаара. Він доповідатиме нам про стан справ", – написав Боррель.

In view of the military operation by #Azerbaijan against Karabakh Armenians, I have decided to send EUSR @ToivoKlaar to the region.



He will report back on the state of play. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 20, 2023

У попередні роки Тойво Клаар був залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном за посередництва ЄС. Він обіймає посаду спецпредставника ЄС щодо Південного Кавказу з 2017 року.

Раніше повідомлялось, що ЄС застеріг Азербайджан від вигнання вірменів з Карабаху.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Також Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху.