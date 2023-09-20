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Європейський Союз відправляє на Кавказ свого спецпредставника

У попередні роки Тойво Клаар був залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном.

Європейський Союз відправляє на Кавказ свого спецпредставника

У зв’язку з останніми подіями у Нагірному Карабасі Європейський Союз відправляє на Кавказ свого спецпредставника.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"З огляду на військову операцію Азербайджану проти вірмен у Карабаху, я вирішив відправити у регіон спецпредставника ЄС Тойво Клаара. Він доповідатиме нам про стан справ", – написав Боррель.

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У попередні роки Тойво Клаар був залучений у переговорний процес між Вірменією і Азербайджаном за посередництва ЄС. Він обіймає посаду спецпредставника ЄС щодо Південного Кавказу з 2017 року.

Раніше повідомлялось, що ЄС застеріг Азербайджан від вигнання вірменів з Карабаху.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Також Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

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