Норвегія планує обмежити в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами

Раніше таку заборону запровадили Фінляндія та країни Балтії.

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що Норвегія планує ухвалити рішення щодо обмеження на в’їзд приватним автомобілям із російськими номерами, повідомляє “Європейська правда” із посиланням на місцеве видання.

Очільник МЗС Норвегії зазначив, що наразі зовнішньополітичне відомство працює над новими правилами щодо обмеження на ввезення російських автомобілів в країну.

"Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на в’їзд та використання автомобілів з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами", - сказав Петерссон.

Зазначається, що Норвегія поки що заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

За даними імміграційної служби Норвегії, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей – на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.

Нагадаємо, минулого тижня Фінляндія офіційно оголосила про заборону на в'їзд російських автомобілів до країни. Подібне рішення раніше ухвалили країни Балтії.

Також нагадаємо, що в кінці серпня Україна та Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до червня 2024 року.

Раніше Норвегія виділила Україні 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії. Кошти спрямують на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури.