Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Куп’янську зросла до восьми

Під завалами знайшли тіла двох загиблих цивільних.

На місці вибуху в Куп’янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. Знайдено тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – шестеро чоловіків та дві жінки", - написав він.

Двоє загиблих - волонтери, які евакуйовували людей.

"Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп‘янську. В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 повідомлялося про шістьох загиблих.