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Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Куп’янську зросла до восьми

Під завалами знайшли тіла двох загиблих цивільних.

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Куп’янську зросла до восьми
Ілюстративне фото

На місці вибуху в Куп’янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. Знайдено тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – шестеро чоловіків та дві жінки", - написав він.

Двоє загиблих - волонтери, які евакуйовували людей.

"Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп‘янську. В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 повідомлялося про шістьох загиблих.

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