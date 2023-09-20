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На деокупованій Київщині підірвався на міні автомобіль, водій загинув

Жителів звільнених територій просять не відвідувати ліса, поля та місця, де велися бойові дії.

На деокупованій Київщині підірвався на міні автомобіль, водій загинув

У Київській області внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет загинув чоловік.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, 20 вересня рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади. Коли вогнеборці прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль здійснив наїзд на міну. Внаслідок чого загинув водій, чоловік 1994 року народження. Спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники.

"Деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії", – наголосили в ДСНС.

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Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області під час роботи у полі тракторист наїхав на міну, залишену російськими військовими. Чоловік отримав важку травму.

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