Зеленський вважає, що питання передачі Україні ракет ATACMS перебуває на “фінішній прямій”

Президент України сказав, що і надалі зосередиться на отриманні від США більшої кількості ракет великої дальності.

В інтерв’ю CNN президент Володимир Зеленський повторив бажання України отримати від США ракети великої дальності, які все ще розглядає президент Джо Байден.

“Для нас буде втратою”, якщо зброя не буде надано, сказав Зеленський, додавши, що це призведе до “більших втрат на полі бою та в інших місцях”.

“Ми на фінішній прямій (у цьому питанні, - ред.), я в цьому впевнений”, – сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання про те, чи можливий цього року великий прорив у контрнаступі українських військових, Зеленський відповів: «Думаю, насправді, ніхто не знає».

«Але я думаю, що ми матимемо більше успіху», – сказав він, зазначивши досягнення України на сході.

Зеленський сказав, що він і надалі зосереджується на отриманні від США більшої кількості ракет великої дальності, стверджуючи, що Україна не хоче, щоб вони були націлені на Росію, а щоб зберегти бойові можливості між двома сторонами.

Очікується, що незабаром Байден прийме остаточне рішення щодо відправки армійських тактичних ракетних систем великої дальності, також відомих як ATACMS.

Зеленський також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема американської системи протиповітряної оборони Patriot, зазначивши, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Зеленський применшив напруженість між американськими та українськими офіційними особами щодо військової стратегії України в окупованому Росією Криму, відповідаючи на запитання про скептицизм офіційних осіб у Вашингтоні щодо посилення ракетних ударів Україною, щоб спробувати перешкодити російським матеріально-технічним засобам та зусиллям із поповнення запасів.

«Ми думаємо однаково, — сказав він. — Тимчасово окупований Крим – це місце, де зберігають зброю для вбивства наших мирних жителів. З Криму стріляють по нашій території. І, звісно, ми маємо побачити, звідки летять їхні ракети, і в основному маємо впоратися з цим».

Нагадаємо, нещодавно сенатори США закликали Байдена дати Україні далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, варіант унітарної боєголовки більшої дальності ATACMS має бути відправлений без затримки.

7 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба обговорив із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном надання Україні ракет ATACMS. Він зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно.

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.