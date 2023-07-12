В адміністрації Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні ракети ATACMS, − New York Times

Ракети ATACMS мають дальність близько 350 км − приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.

В адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це пише The New York Times.

“Сполучені Штати все ще не наважуються надсилати Україні будь-що зі своїх обмежених запасів армійських тактичних ракетних систем великої дальності − відомих як ATACMS, або “attack 'ems” (атакуй їх, - ред.) − навіть, хоча адміністрація Байдена визнає, що у Києва ... закінчуються інші боєприпаси для контрнаступу проти Росії”, − пише американська газета.

Україна давно просила ракети ATACMS, які мають дальність близько 350 км або приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.

У Пентагоні стверджують, що Україні наразі не потрібні ATACMS, які могли б досягти тилу ворога, зокрема у Росії та окупованому Криму.

Але двоє американських чиновників і один європейський розповіли, що в адміністрації Байдена тривають “тихі дебати” щодо того, чи відправляти Україні навіть кілька керованих ракет класу “земля-земля”, які зарезервовані на випадок інших загроз безпеці.

Представники американського міністерства оборони попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий. За словами представника Lockheed Martin у вівторок, з моменту розробки ракети в 1980-х роках було виготовлено лише близько 4000 ATACMS.

Нагадаємо, як і Сполучені Штати, Франція раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що вони можуть бути використані для нападу на цілі в Росії, що призведе до ескалації конфлікту. Але президент Еммануель Макрон вчора заявив, що Париж надішле Україні далекобійні ракети SCALP.