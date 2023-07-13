У Хмельницькій області вночі збили російську ракету

Цієї ночі протиповітряна оборона збила в Хмельницькій області ворожу ракету.

Влучань немає. Про це повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ракету військ рф. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає", – зазначили в повідомленні.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну і ракетами, і ударними безпілотниками. Захисники збили всі 20 випущених БпЛА Shahed та два "Калібри".

Атакували росіяни Хмельницьку область і в ніч на 3 липня. Тоді ППО також збила ударний безпілотник.