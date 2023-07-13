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Учора ввечері оборонці збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

Інформація про постраждалих не надходила.

Учора ввечері оборонці збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
Фото: mil.in.ua

Увечері 12 липня сили ППО збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора. Захисники, дякую за цілодобову варту та відмінну роботу", – написав він.

Ніч в містах та районах Дніпропетровщини минула без обстрілів.

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Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Минулося без жертв.

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