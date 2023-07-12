Російські окупанти обстріляли Нікопольщину

На щастя, минулося без жертв.

Російська армія продовжує обстрілювати українські мирні міста і села.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні з артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині Дніпропетровської області.

На щастя, минулося без жертв.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.