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Російські окупанти обстріляли Нікопольщину

На щастя, минулося без жертв.

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Російська армія продовжує обстрілювати українські мирні міста і села.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні з артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині Дніпропетровської області. 

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На щастя, минулося без жертв.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.

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