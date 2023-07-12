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Бійці 53-ї бригади знищили дев'ять ворожих БМП

Це сталося під час спроби росіян здійснити прорив на одному з напрямків.

Бійці 53-ї бригади знищили дев'ять ворожих БМП
Фото: Скрін з відео

Військовослужбовці 53-ї бригади на одному із напрямків фронту знищили дев’ять ворожих бойових машин піхоти разом із загарбниками.

Відповідне відео перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк оприлюднив у Телеграмі.

“Знищення техніки та особового складу противника під час спроби росіян здійснити прорив на одному з напрямків — робота 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Миттєва реакція, відмінна бойова робота. Разом — до дев'яти знищених ворожих БМП”, – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, минулої доби захисники знищили 510 окупантів, танк і 33 безпілотники. Уночі ППО знищила 11 із 15 запущених ударних безпілотників. 

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