РФ вивела у Чорне море ще один ракетоносій

Росія вивела у Чорне море ще один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що на додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп може сягати 12 ракет типу "Калібр".

Крім того, зафіксовано активність російської авіації та розвідувальних дронів.

"Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак", - йдеться у повідомленні.

Вранці 12 липня повідомлялось, що Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні шість кораблів, серед яких - один ракетоносій із чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".