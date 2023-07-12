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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій із чотирма "Калібрами"

На бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів.

Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій із чотирма "Калібрами"
Ілюстративне фото
Фото: bulgarianmilitary.com

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні шість кораблів, серед яких - один ракетоносій із чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомило Командування Військово-морських сил ЗСУ.

“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, в Азовському морі – один ворожий корабель", - ідеться у повідомленні.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.

Нагадаємо, що 11 липня, після кількох діб відсутності, Росія вивела на бойове чергування в Чорне море підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами". Станом на 10:00 11 липня РФ тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі два кораблі, серед них не було ракетоносіїв.

Напередодні уночі Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику.

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