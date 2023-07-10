Уночі ворог вдарив балістичною ракетою по Миколаєву

Уночі 10 липня близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у неділю 9 липня об 11:43 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених не було.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 5 липня у Миколаївській області сили ППО знищили вісім ворожих безпілотників.

4 липня ворог обстрілював Очаків та населений пункт поблизу Куцурубської громади Миколаївської області. Без жертв.