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За день росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат та руйнувань.

За день росіяни обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські війська упродовж неділі, 9 липня, обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

“Протягом дня росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади”, - ідеться в повідомленні.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, випустивши шість мін.

Також ворог бив з мінометів по Білопільській громаді, зафіксовано п`ять вибухів.

За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що протягом ночі та ранку 9 липня росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумщини. А протягом суботи 7 липня окупанти здійснили 11 обстрілів.

В кінці червня Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наразі Сумський напрямок залишається найнебезпечнішим у Північній операційній зоні. Тому він закликав мешканців прикордонних районів евакуюватися.

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