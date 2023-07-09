Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, постражав директор лікарні

Російські окупаційні війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині. В результаті постраждав 45-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що один із російських снарядів влучив поблизу лікарні. Постраждалий - директор медзакладу.

"Російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ситуація на півдні залишається досить складною. Російські війська продовжують застосовувати керовані авіабомби та обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту, зокрема - в Бериславському напрямку.