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Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, постражав директор лікарні

Один із російських снарядів влучив поблизу медзакладу.

Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, постражав директор лікарні
Фото: Поліція Херсонської області

Російські окупаційні війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині. В результаті постраждав 45-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що один із російських снарядів влучив поблизу лікарні. Постраждалий - директор медзакладу.

"Російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, ситуація на півдні залишається досить складною. Російські війська продовжують застосовувати керовані авіабомби та обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту, зокрема - в Бериславському напрямку.

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