Ситуація на півдні залишається досить складною, - Гуменюк

Інтенсивність обстрілів загалом зменшилась через роботу військ України по складах РФ.

Ситуація на півдні залишається досить складною, війська Російської Федерації продовжують застосовувати керовані авіабомби.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ситуація залишається досить складною, розвивається потужно і енергійно. Оскільки ворог, безуспішно вишукуючи напрямок, звідки йому чекати максимального удару, намагається обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту", - зауважила вона.

Війська РФ продовжують застосовувати керовані авіабомби, зокрема в Бериславському напрямку. Водночас, за її словами, інтенсивність обстрілів загалом зменшилась через результативну роботу військ України по складах з російськими боєприпасами минулого тижня.

"Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилося на тому, що наразі за минулу добу фактично кількість обстрілів зменшилась до 70, а раніше вона трималася на рівні від 90+", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань.