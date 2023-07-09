З початку повномасштабного вторгення РФ не виконала жодну військову ціль в Україні, − ISW

Українські сили закріпили та утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росія не виконала жодну військову ціль в Україні.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“П'ятсот днів тому Росія почала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні”, − йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що вмілий український опір призвів до кульмінації численних російських наступальних операцій, зокрема на Київ, і звільнив Сумську та Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, які тимчасово захопили російські війська.

“Українські сили закріпили та утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, а російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які все перебувають під окупацією”, − підкреслили в ISW.

За допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але стоїть перед критичним завданням звільнення стратегічно важливої території, яка все ще перебуває під контролем Росії.

Нагадаємо, російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 234 040 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували 600 окупантів.