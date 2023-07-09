За суботу, 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

9 людей загинули у Лимані та одна − в Авдіївці.

Ще 13 людей за добу дістали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, − підкреслив очільник ОВА.

Оновлення. Як пізніше повідомив Кириленко, у Лимані поранено 12 осіб. Серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ − пошкоджено 3 будинки та крамницю, без жертв.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Велику Новосілку з САУ, у зоні ураження 2 вулиці.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар'їнської громади.

Від початку російської агресії окупанти вбили у регіоні 1606 людей і поранили 3822.

Нагадаємо, вночі 8 липня Росія вдарила по Кривому Рогу, ворог застосував безпілотники. Було влучання у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.