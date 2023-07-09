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У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових боєприпасів для України

Київ активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2. 

У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових боєприпасів для України
Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

Про це повідомили у міноборони Німеччини, пише Укрінформ.

У відомстві зазначили, що так буде забезпечено власні потреби Бундесверу, додаткову підтримку України та оновлення запасів боєприпасів, які вже були передані Києву.

Україна активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2. 

Отже, потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм − для танка також покривається за допомогою Німеччини. З початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу для боротьби з російськими загарбницькими військами, але потребує більше”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що Німеччина виступає проти надання касетних боєприпасів Україні. Вона нагадала, що ФРН є однією з 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).

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