У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових боєприпасів для України

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

Про це повідомили у міноборони Німеччини, пише Укрінформ.

У відомстві зазначили, що так буде забезпечено власні потреби Бундесверу, додаткову підтримку України та оновлення запасів боєприпасів, які вже були передані Києву.

Україна активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2.

Отже, потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм − для танка також покривається за допомогою Німеччини. З початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу для боротьби з російськими загарбницькими військами, але потребує більше”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила, що Німеччина виступає проти надання касетних боєприпасів Україні. Вона нагадала, що ФРН є однією з 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).