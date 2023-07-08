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За добу росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Усього зафіксовано 54 вибухи.

За добу росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом суботи 7 липня російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманська громади.

  • По Білопільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів (в обох випадках по 11 вибухів).
  • Територію Новослобідської громади росіяни обстріляли з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами. Зафіксовано шість вибухів.
  • Путивльська громада зазнала мінометного обстрілу (два вибухи).
  • По Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів та артилерії (п’ять і шість вибухів відповідно).
  • Середино-Будську громаду агресори обстріляли з артилерії (п’ять вибухів).
  • На територію Есманської громади ворог скинув з БПЛА три вибухові пристрої типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

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Нагадаємо, прикордоння Сумщини зазнає регулярних обстрілів з бору окупантів. 29 червня 2023 року командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав евакуюватися всіх жителів прикордонних районів регіону.

Протягом доби 6 липня російських обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська та Середино-Будська громади Сумської області.

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