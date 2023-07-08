Канада підтвердила позицію щодо заборони надання Україні касетних боєприпасів

Проти цього рішення США виступили Німеччина, Іспанія та Велика Британія.

Після рішення Сполучених Штатів передати Україні касетні боєприпаси для допомоги у проведенні контрнаступу, уряд Канади підтвердив свою позицію щодо заборони їхнього використання.

Про це повідомляє канал CTV News.

У заяві уряду йдеться, що Канада є підписантом Конвенції про касетні боєприпаси, яку ратифікували понад 100 країн. Тому Оттава не підтримує використання касетних боєприпасів і "прагне покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей".

"Канада повністю дотримується Конвенції (про касетні боєприпаси. – ред.), і ми серйозно ставимося до нашого зобов'язання за Конвенцією сприяти її ухваленню у всьому світі", – підкреслили в канадському уряді.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну. Перед тим Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. США, в свою чергу, відправлять версію боєприпасів, яка має знижену "кількість боєприпасів, що не розірвалися".

Проти цього рішення Штатів виступили Німеччина, Іспанія та Велика Британія.