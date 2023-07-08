Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Ользі Сімоновій, яка відмовилась від громадянства РФ і воювала у ЗСУ

Звання присвєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно росіянці Ользі Сімоновій, яка відмовилась від громадянства РФ і воювала у ЗСУ.

Звання присвоєно указом № 425/2023 від 8 липня 2023 року.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сімоновій Ользі Сергіївні — старшому сержанту (посмертно)”, – йдеться в документі.

Зазначимо, боєць 24 ОМБР Ольга Сімонова загинула 13 вересня 2022 року.

Ольга Сімонова – тоді ще громадянка РФ – приїхала до України з Челябінська наприкінці 2014 р. У квітні – вересні 2015 року вона працювала парамедиком евакуаційної бригади ПДМШ у Бахмуті та Луганському Донецької області, а також Попасній на Луганщині. До цього була медиком-добровольцем у підрозділі “Північ”, батальйоні ПСМОП “Золоті ворота”, а з вересня 2015 р. до березня 2016 р. – у полку “Дніпро-1”. Мала статус учасника бойових дій. Контракт із ЗСУ підписала восени 2016 року.

У серпні 2016 р. в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підписала офіційне клопотання до глави держави прийняти Ольгу Сімонову до громадянства України, після чого Ольга подала відповідну заяву до Державної міграційної служби.

Про те, що Ольгу було прийнято до українського громадянства згідно з Указом Президента України від 17 березня 2017, стало відомо лише в середині червня з відповіді очільника Президентської адміністрації Ігоря Райніна на запит народного депутата Сергія Власенка.

Нагадаємо, крім Ольги Сімонової, сьогодні, 8 липня, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майже пів сотні українським захисникам. Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.