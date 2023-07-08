СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика "ДНР"

Тут він намагався переховуватися від правосуддя.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Вінниці колишнього бойовика "ДНР".

Як розповіли в СБУ, зловмисником виявився житель Донеччини. Він у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.

Бойовик брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури Горлівки.

Фото: СБУ Бойовики угруповання «Восток»

До початку повномасштабного вторгнення Росії затриманий вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав. Вони вилучили телефон, в якому були фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, днями до відповідальності притягнули двох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які допомагали росіянам штурмувати Попасну і Дебальцеве. Крім того, вісім років тюрми отримав бойовик із "ДНР", який спробував потрапити в бригаду "Азов".