ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Вселенський патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні

Молебень служили українською та грецькою мовами.

Вселенський патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні
Вселенський Патріарх Варфоломій
Фото: Пресслужба ОПУ

Вселенський патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Богослужіння відбулося в соборі Святого Георгія у Стамбулі на Фанарі.

Молебень правили українською та грецькою мовами архімандрит Вселенського Престолу отець Методій і патріарший диякон отець Епіфаній.

У богослужінні взяв участь Президент Володимир Зеленський та українська делегація, які перебувають у межах візиту до Туреччини.

Фото: Пресслужба ОПУ

Фото: Пресслужба ОПУ

Фото: Пресслужба ОПУ

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, напередодні Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Реджепом Ердоганом. Серед головних тем переговорів - продовження "зернової угоди" і звільнення українських полонених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies