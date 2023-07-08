Вселенський патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Богослужіння відбулося в соборі Святого Георгія у Стамбулі на Фанарі.
Молебень правили українською та грецькою мовами архімандрит Вселенського Престолу отець Методій і патріарший диякон отець Епіфаній.
У богослужінні взяв участь Президент Володимир Зеленський та українська делегація, які перебувають у межах візиту до Туреччини.
Нагадаємо, напередодні Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Реджепом Ердоганом. Серед головних тем переговорів - продовження "зернової угоди" і звільнення українських полонених.