Вселенський патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Богослужіння відбулося в соборі Святого Георгія у Стамбулі на Фанарі.

Молебень правили українською та грецькою мовами архімандрит Вселенського Престолу отець Методій і патріарший диякон отець Епіфаній.

У богослужінні взяв участь Президент Володимир Зеленський та українська делегація, які перебувають у межах візиту до Туреччини.

Фото: Пресслужба ОПУ

Фото: Пресслужба ОПУ

Фото: Пресслужба ОПУ

Нагадаємо, напередодні Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Реджепом Ердоганом. Серед головних тем переговорів - продовження "зернової угоди" і звільнення українських полонених.