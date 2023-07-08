На ТЕС на Донеччині обвалився дах, один загиблий

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На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала російських обстрілів, обвалився дах котлотурбінного цеху.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Внаслідок цього загинула одна людина, двоє – зникли безвісти, троє – травмовані.

«Персонал аварійно відключив енергоблоки. Відбувається розбір завалів», – йдеться в повідомленні.

Причини того, що сталося, з’ясовують, повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, вчора через різке підняття рівня води у Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній.