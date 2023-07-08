На Луганщині росіяни обстрілами намагаються ускладнити доставку вантажів до звільнених сіл

На Луганщині російські війська все частіше б’ють по логістиці, намагаються ускладнити доставку гуманітарних вантажів до звільнених населених пунктів.

Про це повідомляє у Телеграмі голова ОВА Артем Лисогор.

Зокрема, вчора, 7 липня, ворог атакував поблизу Сватового – у бік Стельмахівки і Новоселівського, але кожен його наступ відбили українські захисники.

Дісталося Білогорівці та Невському, які війська РФ обстрілюють щоденно. Вчора окупанти відкрили вогонь із реактивної та ствольної артилерії. Білогорівка також потрапила під ворожий авіаудар.

“Все частіше росіяни б’ють по логістиці, аби ускладнити шлях доставки гуманітарних вантажів до звільнених сіл та залишити людей без їжі”, - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що 6 липня у Луганській області поблизу Кармазинівки, що південніше Сватового, спробували просунутися загарбники. Свої намагання витіснити наші війська із займаних позицій ворог підтримував авіацією, але результату не досяг.