Росія протягом доби била по девʼяти областях України. В Миколаївській пошкоджено базу відпочинку

По Чернігівській області росіяни били тричі за добу: з мінометів та артилерії. Зафіксовано 10 вибухів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській росіяни вчора здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Білопілська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська громади. За попередніми даними, втрат і руйнувань цивільної інфраструктури немає. Уночі та вранці – пʼять обстрілів трьох територіальних громад. 18 вибухів у Краснопільській, Хотінській та Шалигінській громадах. За попередніми даними, без наслідків.

У Запорізькій окупанти здійснили 67 обстрілів 11 населених пунктів. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури. Авіаудар по Новодарівці, дві атаки безпілотниками по Полтавці, сім обстрілів із ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новодарівці та Малинівці, 57 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Червоному Чарівному, Полтавці, Преображенці, Камʼянському та інших прифронтових селах. У Гуляйполі загинула 56-річна жінка.

У Дніпропетровській ворог атакував Shahed-ами. Шість безпілотників збиті. Уламки впали на авто, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Ще один безпілотник ударив по приватному підприємству Криворізького району. Була масштабна пожежа через паливно-мастильні матеріали та газопровід. Полумʼя сягало чотириметрової висоти та 100 кв. метрів. ДСНС уже приборкали його, поранених немає. По Нікополю ворог вдарив важкою артилерією. Без поранених.

У Луганській поблизу Кармазинівки, що південніше Сватового, спробували просунутися загарбники. Свої намагання витіснити наші війська із займаних позицій ворог підтримував авіацією, але результату не досяг. По цьому населеному пункту, а також по Невському росіяни вдарили ще й з повітря. Не припиняються й обстріли артилерію – минулої доби противник їх спрямував по Білогорівці та Невському. За добу противник здійснив 100 обстрілів (467 снарядів).

У Харківській протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Чернещину, Одноробівку, Гоптівку, Красне Перше, Фихолівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне та Кислівку. В смт Печеніги автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждав водій – чоловік 53 років. У Петропавлівці внаслідок обстрілу горіла окремо розташована господарча споруда. В Одноробівці Богодухівського району внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу, що не єксплуатується. Без потерпілих. У Чернещині внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована. У Довгенькому хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.

У Донецькій окупанти здійснили 26 обстрілів за добу. Обстріляли 16 населених пунктів області: Авдіївку, Шахтарське, Клебан-Бик, Торецьк, Північне, Новоселидівку, Орлівку, Новомихайлівку, Гостре, Іллінку, Очеретине, Курахове, Карпівку, Ласточкине, Велику Новосілку, Новоселівку. Пошкоджено 34 житлових будинки (з них вісім – багатоквартирних), 16 господарчих споруд, ЛЕП, два магазини, два цивільні автомобіля, будівля виправної колонії, СТО, ринок. На Донеччині за добу: один загиблий, пʼятеро цивільних поранені.

У Миколаївській вночі противник здійснив атаку ворожими ударними БпЛА "Шахед-136" по Очакову. Силами за засобами протиповітряної оборони було знищено п’ять дронів. Внаслідок падіння уламків відбулося займання будівлі на території бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Детальна інформація щодо наслідків руйнувань та постраждалих уточнюється. Вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено житлові будинки, відбулося займання одноповерхового складського приміщення та виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав легкі поранення. Також обстріли по акваторії Очаківської громади фіксували вчора вдень, ворожі артилерійські удари завдавалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі відбувся обстріл населених пунктів Горохівської громади ракетами С300, внаслідок чого в одному населеному пункті зруйновано базу сільгосподарського господарства: знищено склади, техніку та зерно. Попередньо – без постраждалих. В іншому населеному пункті на місці влучання в радіусі 200 м пошкоджені всі вікна житлових будинків та уламками пошкоджено газопровід. Попередньо — без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 77 обстрілів (371 снаряд), з них по Херсону – девʼять обстрілів (37 снарядів). Російські військові поцілили у райони 27 населених пунктів області; будівлю будинку культури у Таврійському, будівлю магазину в Херсоні. Загалом за добу через російську агресію 10 людей дістали поранення. Через обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. У селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Медики борються за їх життя. Через російський удар по Херсону постраждали троє мирних людей. Ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує. Ворог також здійснив обстріл з БпЛА по Золотій балці, поранень зазнала 63-річна жінка. Внаслідок ворожого авіаційного удару по Зміївці поранень зазнали двоє чоловіків.

Нагадаємо, учора Збройні сили знищили ще 510 російських окупантів, два ворожих танки та чотири засоби ППО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 232 810 осіб.