Україна може перемогти РФ на своїй території, але війни це не закінчить, − ексглава британського Генштабу

Україна може перемогти Росію на своїй території, але це не приведе до закінчення війни.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал Марк Карлтон Сміт – колишній очільник Сил спеціального призначення та глава Генштабу Великобританії, відповідаючи на запитання “чи можна виграти війну, якщо вести її виключно на своїй території та не мати можливості завдавати ударів по стратегічних об’єктах ворога”.

“Я вважаю, що Україна може досягти значних тактичних успіхів. Це робить завдання складнішим, затягує військові дії та робить їх більш витратними. Однак, попри це, Україна може перемогти Росію на своїй території”, − зазначив Сміт.

Він додав водночас, що це автоматично не приведе до закінчення війни.

“Отже, найімовірнішим сценарієм є тривала війна чи заморожений конфлікт. Це в інтересах Росії, і це дасть їй перевагу з погляду стратегії, оскільки дозволить відновитися і стати сильнішою, виконати уроки над помилками”, − підкреслив генерал. Сміт зауважив, що тут криється велика небезпека, адже унаслідок “проросте насіння майбутньої війни”.

Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомила, що Росія стягнула угруповання з усіх регіонів країни, аби стримати контрнаступ України.