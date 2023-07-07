РФ створила новий військово-морський округ, аби захистити логістику на окупованому півдні України, − британська розвідка

Військово-морський флот Росії створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу “Каракурт”, які можуть запускати крилаті ракети SS-N-30A Калібр.

“Азовське море є життєво важливим морським регіоном для Росії, оскільки воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. У контексті війни це також пропонує альтернативний варіант поповнення запасів збройних сил, якщо сухопутні маршрути Росії на південь України будуть порушені”, − зазначили британці.

Азовський військово-морський округ, найімовірніше, зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань, вивільнивши основні ресурси Чорноморського флоту для “зосередження на дальних ударних операціях та проєктуванні морських сил далі за кордон”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 July 2023.



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Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомила, що Росія стягнула угруповання з усіх регіонів країни, аби стримати контрнаступ України.