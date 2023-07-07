Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – наголосив глава держави у Twitter.

Він подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Нагадаємо, 28 червня Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу.