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Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу, – Зеленський

Президент подякував Нідерландам на підтримку України.

Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу, – Зеленський
Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.

"Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", – наголосив глава держави у Twitter.

Він подякував Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в її боротьбі за своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу.

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Нагадаємо, 28 червня Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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