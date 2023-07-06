Зеленський у Празі зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом

Крім того, президент України планує провести у Чехії ще низку зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит в Чехію зустріччю з президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Також Володимир Зеленський планує зустрітись із прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою.

Президент України також зустрінеться з членами уряду Чехії, парламенту, представниками ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Софії – столиці Болгарії. Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.