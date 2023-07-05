На саміті НАТО ми знайдемо такі формулювання, які не розчарують українців, – Науседа

Зокрема, президент Литви зауважив, що вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва в Альянс.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня будуть знайдені такі формулювання, які не розчарують українців.

Про це повідомляє LRT.

“Деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання на найближчі кілька днів… я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити”, - сказав Науседа в інтерв'ю Baltic News Service (BNS).

За словами президента Литви, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні. Вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва в Альянс.

“Президент Зеленський, я сподіваюся, коли він приїде до Вільнюса, він отримає, можливо, не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато”, – сказав президент.

Гітанас Науседа вважає, що буде успіхом, якщо члени НАТО скажуть більше, ніж на Бухарестському саміті 2008 року.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що запрошення для України до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане. Саміт НАТО проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що НАТО слід подумати про те, щоб пропустити вимогу плану дій України щодо членства як частину її шляху до вступу до Альянсу.

Зазначимо, Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою".

Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України, повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак. Раніше він висловив сподівання, що наша держава отримає "сильний сигнал" щодо членства.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква вважає, що Україна має всі підстави, щоб отримати відповідне запрошення до Альянсу.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно наголосив, що було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства.