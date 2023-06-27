Україна має всі підстави, щоб отримати запрошення до членства у НАТО, − Жовква

Членство України у блоці НАТО має зацементувати перемогу України проти російського агресора.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив під час міжнародної конференції “Україна та НАТО напередодні Вільнюського саміту: від підтримки через перемогу до членства”.

Водночас він зазначив, що повноцінне членство в Альянсі Україна отримає після завершення війни.

“Членство станеться після перемоги України, і це буде поступом до того західного, цивілізованого світу, до якого ми історично належимо”, − зазначив високопосадовець.

Жовква наголосив, що для Альянсу є два важливих критерії: перший − поділяти демократичні цінності, другий − робити внесок до євроатлантичної безпеки. Україна, як він акцентує, відповідає цим вимогам.

“Відповідно до мадридської декларації, головна загроза НАТО − це Росія. А Україна − єдина держава, яка успішно протистоїть російській агресії”, − сказав він.

Жовква зауважив: пропозиції України − на столі країн-членів НАТО. Їхні лідери знають, що Україна буде наполягати до кінця на своїх вимогах. Високопосадовець зазначив, що текст фінального документу Вільнюського саміту ще редагується.

Він також розповів, що саме Україна хоче отримати на Вільнюському саміті: “Початок шляху до членства може бути започаткований на Вільнюському саміті. Україна має всі підстави, щоб отримати запрошення до членства. Водночас запрошення − це не є ще членство”.

Нагадаємо, голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою". Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України.

Згідно з рішенням саміту НАТО 2008 року, Україна має стати членом НАТО через так зване ПДЧ (план дій щодо членства у НАТО). Але вступити до Альянсу можна і пропустивши цей крок, як це зробила Фінляндія. За даними Politico, Україна справді може стати членом НАТО без ПДЧ, але на це потрібна згода всіх членів блоку. Західні ЗМІ писали, що не надто підтримують надання Україні чіткіших гарантій щодо вступу США і Німеччина – вони воліли б уникати конкретики, поки триває війна з Росією.