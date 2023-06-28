Йому було 36 років.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні на Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із воїном 93-ї окремої механізованої бригади Юрієм Саманюком на позивний Тринадцятий.

Боєць родом з Ворохти Івано-Франківської області. У цивільному житті він був відомим бійцем із фрі-файту, займався спортивним туризмом, працював із деревом - робив меблі й не тільки. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022).

Також Юрко був активним учасником Майдану у 2013-2014 роках, в тому числі "Вогнехрещі" на Грушевського.

Попрощатися з Саманюком на Майдан прийшло більше сотні людей, прощання тривало 1,5 години.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Юрій Саманюк очолював Івано-Франківський обласний осередок ВГО "Всеукраїнська федерація фрі-файту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв”, а також обласну організацію партії "Пряма дія".

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну служив у складі Української добровольчої армії та 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Брав участь у боях за Київщину, Харківщину і Бахмут. Загинув 25 червня 2023 року на Запоріжжі.

У Героя залишилася дружина та двоє дітей. Карта для допомоги родині Юрія Саманюка: 4441 1144 5426 4548

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов