Мають відбутись справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів”, - розповів Зеленський.

Він наголосив, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

“Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів. Бронетехніка та боєприпаси для “Петріотів”, “Стінгерів” та “Хаймарсів”. Додаткові снаряди для нашої артилерії. Я дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям!” - зазначив президент України.

Володимир Зеленський говорив із прем’єр-міністром Норвегії, подякував за надану підтримку – оборонну, економічну, політичну. Також поінформував його про свою поїздку на передову до наших воїнів, про наші актуальні оборонні можливості. Озвучив деякі наші збройні потреби. Обговорили й створення коаліції винищувачів. Окрема тема у розмові – майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

“Провів сьогодні й спеціальну нараду з нашими міжнародниками – Офіс, уряд – щодо підготовки до Вільнюського саміту. Впевнений, рішення саміту можуть стати позитивними для України! Робимо для цього все можливе та підключили для цього всі міжнародні можливості України”, - запевнив голова держави.

Верховний головнокомандувач також відзначив славетну 3-тю окрему штурмову бригаду, міцну 28-му окрему механізовану бригаду, героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду та круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду.

Нагадаємо, 27 червня, приблизно о 19:32, російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей". Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про чотирьох загиблих та 42 поранених, серед них дитина.