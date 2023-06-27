Офіційно опублікували звіт Генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах, - Єрмак

Згідно з цим звітом, Росія потрапила в список ганьби «list of shame».

27 червня офіційно опублікували звіт Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо дітей у збройних конфліктах.

Про це повідомив у твітері керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, згідно з цим документом, Росія потрапила в список ганьби "list of shame".

"Це дуже важливий крок. Таке рішення Генсека є абсолютно безпрецедентним, адже за всю історію мандату ніколи регулярна армія члена Радбезу ООН не потрапляла до списку порушників. Маємо продовжувати тиск на РФ", - наголосив Єрмак.

Сьогодні офіційно опублікували звіт Генсека ООН @antonioguterres щодо дітей в збройних конфліктах. Згідно зі звітом, РФ потрапила в список ганьби «list of shame». Це дуже важливий крок. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 27, 2023

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Гутерреш додав російські збройні сили у міжнародний список злочинців. ООН підтвердила, що окупанти і пов'язані з ними угруповання поранили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи і лікарні. Крім цього, росіяни використали 91 дитину як живий щит.

Також за даними ООН, Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні. В Організації повідомили і про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.