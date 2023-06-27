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Офіційно опублікували звіт Генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах, - Єрмак

Згідно з цим звітом, Росія потрапила в список ганьби «list of shame».

Офіційно опублікували звіт Генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах, - Єрмак
Генсек ООН Антоніу Гутерреш
Фото: EPA

27 червня офіційно опублікували звіт Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо дітей у збройних конфліктах. 

Про це повідомив у твітері керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, згідно з цим документом, Росія потрапила в список ганьби "list of shame". 

"Це дуже важливий крок. Таке рішення Генсека є абсолютно безпрецедентним, адже за всю історію мандату ніколи регулярна армія члена Радбезу ООН не потрапляла до списку порушників. Маємо продовжувати тиск на РФ", - наголосив Єрмак.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Гутерреш додав російські збройні сили у міжнародний список злочинців. ООН підтвердила, що окупанти і пов'язані з ними угруповання поранили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи і лікарні. Крім цього, росіяни використали 91 дитину як живий щит.

Також за даними ООН, Росія стратила 77 цивільних за час повномасштабної війни в Україні. В Організації повідомили і про сотні затриманих цивільних російськими окупантами.

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