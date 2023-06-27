Мільйон кілограмів допомоги для 200 тисяч людей, - "Українська команда" відзвітувала про роботу

Волонтерський штаб «Українська команда» за час існування надав допомогу 200 тисячам військових та цивільних. Загальна вага цієї допомоги вже перевищила 1 мільйон кілограмів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Одразу три основні показники, за якими ми звітуємо, майже одночасно подолали досить солідні «круглі» позначки. 1 000 000 кілограмів вантажів доставлено на передову, у військові підрозділи та госпіталі, переселенцям та мешканцям регіонів, постраждалих від воєнних дій. 200 тисяч людей, військових і цивільних, отримали допомогу від «Української команди». 200 млн грн становить загальна вартість цієї допомоги», - повідомляють в «Українській команді».

Волонтери зазначають, що й надалі будуть підтримувати військових і цивільних.

«Вважаємо такі показники доказом того, що ми робимо важливу і корисну справу. Тож працюємо далі. До повної перемоги! Підтримуємо наших захисників та людей, що постраждали від війни. Разом обов’язково переможемо!» - наголосили в «Українській команді».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 20 тонн гуманітарної допомоги мешканцям затопленої Херсонщини.

Також повідомлялося, що дві бригади отримали від «Української команди» колеса для десятків військових машин, а ще декілька військових підрозділів – партії дронів-камікадзе та розвідувальних безпілотників.