"Нова пошта" і БФ "Онуки" безкоштовно доставлятимуть допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Кожен українець може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення "Нової пошти".

"Нова пошта" із благодійним фондом "Онуки" безкоштовно доставлятимуть гуманітарну допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

У компанії наголосили, що кожен охочий може принести необхідні речі, ліки або продукти тривалого зберігання у найближче відділення "Нової пошти".

БФ “Онуки” склали список найнеобхідніших речей, яких потребують жителі населених пунктів, які опинилися в зоні катастрофи.

Українці можуть приносити на відділення продукти швидкого приготування, тривалого зберігання тільки у заводському пакуванні, дитяче харчування для немовлят 0-2 років та памперси, засоби гігієни (побутової та особистої), воду у пластикових пляшках на 1 л або 1,5 л теж лише у заводському пакуванні, корм для тварин, постільну білизну, ковдри, подушки, рушники, ліки, а також гумові чоботи, рукавиці та мотопомпи.

Щоб відправити посилку з допомогою для постраждалих, треба принести необхідне на відділення, передати оператору, а отримувачем вказати БФ "Онуки" та зазначити, що відправлення за рахунок отримувача.

Нагадаємо, станом на ранок четверга в Херсонській області затопило 600 квадратних кілометрів. З них 32% – правий берег, 68% – лівий, який переважно окупований.

Через руйнування Каховської ГЕС близько 20 тисяч осіб потребують переселення. 16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення.

Тим часом платформа United24 запустила збір коштів для допомоги рятувальникам на Херсонщині.