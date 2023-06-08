У деяких районах міста рівень води сягає 1,5 і навіть 2 метрів. Патрульна поліція, ДСНС, волонтери та небайдужі громадяни евакуюють людей та тварин у безпечні місця.

Журналісти проєкту “Український Свідок” відзняли матеріал у Херсоні, який було затоплено після підриву Каховської ГЕС російськими терористами. На відео — Корабельний район міста. Через високий рівень води потрапити сюди можна тільки в спецзахисті. В деяких місцях вода піднялася до рівня 1,5 та 2 метрів. Вода продовжує прибувати.

На підтоплених вулицях працівники ДСНС та поліції евакуюють місцевих жителів — з сумками, пакетами та клітками з домашніми тваринами. Серед евакуйованих також є підприємці, чий бізнес постраждав від злочинних дій окупантів.

“Все постраждало. Всі постраждали”, — каже власник одного із затоплених магазинів.

Евакуація мирних жителів відбувається в умовах постійної небезпеки: росіяни, які знаходяться на лівому березі Дніпра, стріляють з мінометів та артилерії. В евакуації беруть участь не тільки місцеві жителі: так, волонтер на ім’я Павло приїхав сюди з Київської області.

Самі херсонці рятують не тільки власних тварин, а й безхатніх: одна з місцевих жительок забрала із собою собаку, який прив’язався до неї під час евакуації.

Як повідомляють співробітники патрульної поліції міста, станом на 7 червня евакуювали майже 1500 осіб. Волонтери, поліцейські та рятувальники вивозять людей евакуаційними автобусами у безпечні місця.

Тим часом вдень 8 червня росіяни обстрілюють Херсон під час евакуації людей із зони затоплення. Окупанти б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Нагадаємо, Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення ГЕС. Рішення Уряду про виділення коштів зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження Комітетом з питань бюджету.

Зазначимо, що внаслідок підриву зсередини машинної зали Каховської ГЕС станція зруйнована повністю. Відновленню вона не підлягає.