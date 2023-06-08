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Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК, – Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що злочинну схему організував екснардеп – член Партії Регіонів. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Швидше за все, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора восьми особам – власникам та топменеджменту українського концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК, повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп – член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. 

Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб. Серед них близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. 

З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в РФ.

Наразі триває понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього народного депутата знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки. У деяких підозрюваних знайдені паспорти РФ, договори з РФ.  

Наразі затримано шість осіб. Вживаються заходи щодо затримання решти учасників злочинної організації.  

Також іншим фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук.

Зазначимо, швидше за все, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

У грудні ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс продукцією навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Вартість арештованого майна концерну сягає 1 млрд грн. 

Тим часом у соцмережах з’явилась інформація, що під час затримання ексрегіонала були виявлені "твори мистецтва" у стилі Пшонки.

Нагадаємо, двоє росіян намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві. Шпигунам повідомлено про підозру, а агента - затримано.

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