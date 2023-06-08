Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК, – Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що злочинну схему організував екснардеп – член Партії Регіонів. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Швидше за все, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора восьми особам – власникам та топменеджменту українського концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК, повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп – член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ та РБ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.

Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб. Серед них близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони.

З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в РФ.

Наразі триває понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього народного депутата знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки. У деяких підозрюваних знайдені паспорти РФ, договори з РФ.

Наразі затримано шість осіб. Вживаються заходи щодо затримання решти учасників злочинної організації.

Також іншим фігурантам, зокрема й громадянам РФ, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук.

Зазначимо, швидше за все, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

У грудні ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс продукцією навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Вартість арештованого майна концерну сягає 1 млрд грн.

Тим часом у соцмережах з’явилась інформація, що під час затримання ексрегіонала були виявлені "твори мистецтва" у стилі Пшонки.

Нагадаємо, двоє росіян намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві. Шпигунам повідомлено про підозру, а агента - затримано.