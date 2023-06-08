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У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму

Наразі й надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму
Фото: Новини-N

Станом на ранок 8 червня у Миколаєві та Миколаївській області рівень води перевищив позначки історичного максимуму. 

Про це повідомляє Миколаївський гідрометеорологічний центр. 

За дві доби рівень води піднявся у річці Південний Буг біля міста Миколаїв на 97 сантиметрів.

Інформація стосовно рівня води на річці Південний Буг біля міста Миколаїв та  у Днітро-Бузькому лимані:

Станом на сьогодні (8.06.2023  08:00 годин ранку) рівень води перевищив позначки історичного максимуму: 

  • в Миколаєві вище на 6 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 році);
  • в селі Парутине вище на 40 см. від історичного максимуму (максимальний - у листопаді 1981 році);
  • в Очакові вище на 20 см. від історичного максимуму (максимальний - у травні 1978 році).

Нагадаємо, у Миколаєві створили укріплення частини берегової лінії. Місцеві мешканці також допомагали комунальникам.

З ночі 7 червня почав різко підніматися рівень води в річці Південний Буг, зокрема у Миколаєві.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

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